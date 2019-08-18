«VAR» يعاند سيتي

المصدر: لندن - وكالات

فرض فريق توتنهام التعادل 2 -2 على مضيفه مانشستر سيتي «حامل اللقب» أمس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وعاندت تقنية «VAR» القمر السماوي، عندما ألغى الحكم هدف سيتي الذي سجله البديل البرازيلي جيسوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة وذلك بعد الرجوع لتقنية «VAR» بسبب لمسة يد على الفرنسي إيمريك.

وسجل هدفي سيتي ستيرلينغ واغويرو وأحرز لتوتنهام لاميلا و لوكاس مورا. وفي المقابل أفلت ليفربول «بطل أوروبا»، من فخ مضيفه ساوثمبتون وعاد فائزاً بصعوبة 2-1، وسجل هدفي «الريدز» ساديو مانيه، وفيرمينو فيما أحرز لساوثمبتون أينغس. كما فاز أرسنال على بيرنلي 2 - 1