دورتموند ينذر «البافاري» مبكراً

المصدر: برلين - أ ف ب

وجه بوروسيا دورتموند إنذاراً شديد اللهجة لخصومه وخصوصاً بايرن ميونيخ «ملك بافاريا»، مستهلاً موسمه في الدوري الألماني لكرة القدم بأفضل طريقة ممكنة، عندما اكتسح ضيفه أوغسبورغ 5-1 أمس على ملعب «سيغنال ايدونا بارك».

وتصدر دورتموند الترتيب مؤقتاً قبل ثلاث مباريات على انتهاء المرحلة الأولى التي شهدت تعثر بايرن ميونيخ حامل اللقب في آخر سبعة مواسم على أرضه مع هرتا برلين 2-2 الجمعة.

ويريد دورتموند استخلاص العبر من الموسم الماضي بعد أن تقدم على الفريق البافاري بفارق تسع نقاط قبل احتفالات بداية العام، قبل أن يتراجع مستواه بشكل كبير في القسم الثاني لينهي الموسم في المركز الثاني ويحرز بايرن لقبه السابع توالياً في إنجاز غير مسبوق في البوندسليغا.

وكان دورتموند افتتح موسمه بفوزه على بايرن 2-0 في كأس السوبر المحلية مطلع أغسطس الجاري.