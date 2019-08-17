"الفار" ينقذ توتنهام مجدداً أمام مانشستر سيتي

المصدر: أ ف ب

سيطر مانشستر سيتي حامل اللقب وتقدم على توتنهام مرتين لكن ضيفه نجا السبت بنقطة (2-2)، في موقعتهما المشوقة ضمن المرحلة الثانية من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

واحتفل سيتي بتسجيل هدف التقدم في اللحظات الأخيرة قبل أن تلغي تقنية الفيديو هدف البرازيلي غابريال جيزوس، على غرار ما فعلت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عندما تأهل توتنهام بشق النفس في أبريل الماضي.

وحقق مانشستر سيتي ثلاثية محلية رائعة الموسم الماضي، بيد أنه أهدر فرصة بلوغ نصف نهائي المسابقة القارية الأولى بعد تأخره ذهابا صفر-1 ثم فوزه إيابا على توتنهام 4-3 في مباراة دراماتيكية.

وهذه أول مرة في 16 مباراة يفشل سيتي في تحقيق الفوز في الدوري.

وكما أنهى الموسم الماضي، لا يزال رحيم سترلينغ في مستوى رائع، إذ سجل ثلاثية خلال فوز سيتي الافتتاحي على وست هام 5-صفر، ثم افتتح التسجيل على ملعب الاتحاد، بعد عرضية لولبية من البلجيكي دي بروين تابعها المهاجم الدولي برأسه من مسافة قريبة وزاوية ضيقة في الشباك الجانبي البعيد الى يسار لوريس (ق20).

لكن توتنهام الفائز بصعوبة افتتاحا على استون فيلا 3-1، رد سريعا بهدف التعادل عبر الارجنتيني اريك لاميلا بيسارية أرضية محكمة الى يمين الحارس البرازيلي ايدرسون (ق23).

واستعاد "سيتيزنز" تقدمه عبر هدافه التاريخي الارجنتيني سيرخيو أغويرو، متابعا من مسافة قريبة عرضية مقشرة لدي بروين (ق34).

وتابع سيتي ضغطه فسدد دي بروين صاروخية بجانب القائم الايسر (ق36)، والالماني ايلكاي غوندوغان قوية بجانب القائم عينه (ق43)، في ظل سيطرة لسيتي على نهاية الشوط.

واستمرت سيطرة سيتي مطلع الثاني فأمطر مرمى توتنهام بمحاولات لدي بروين الذي قدم أداء رائعا واغويرو والبرتغالي برناردو سيلفا، لكن توتنهام تابع هوايته باقتناص الأهداف وهذه المرة برأسية من البرازيلي البديل لوكاس مورا اثر ركنية مقنطرة بعد 27 ثانية من نزوله بديلا (ق56).

ونابت العارضة عن لوريس في صد كرة المدافع الارجنتيني نيكولاس اوتامندي بعد ركنية (ق61).

استبدل المدرب الاسباني بيب غوارديولا اغويرو بجيزوس فدخل بنقاش شديد اللهجة مع الأرجنتيني بعد أن عاتبه لعدم التغطية في هدف لاميلا في الشوط الأول (ق66).

وفي ظل سيرة مطلقة لسيتي، سجل جيزوس من ركنية برغم تكتل الدفاع (ق90+2) في ظل عناق تصالحي بين غوارديولا واغويرو، لكن تقنية الفيديو تدخلت لإلغاء هدف سيتي بعد لمسة يد على الفرنسي ايمريك لابورت بحسب القوانين الجديدة.