مانيه يقود ليفربول للإفلات من فخ ساوثمبتون

المصدر: أ ف ب

أفلت ليفربول بطل أوروبا من فخ مضيفه ساوثمبتون وعاد فائزاً بصعوبة 2-1 السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مباراة تألق فيها مهاجمه السنغالي ساديو مانيه.

وحصد ليفربول، وصيف الموسم الماضي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، فوزه الثاني تواليا بعد الأول على نوريتش 4-1 ليتصدر الترتيب مؤقتا، فيما مني ساوثمبتون بخسارته الثانية تواليا بعد الأولى امام بيرنلي صفر-3.

وفي ظل غياب حارسه البرازيلي المصاب لعدة أسابيع اليسون بيكر، كان الشك يحوم حول مشاركة بديله الإسباني ادريان المتألق في الكأس السوبر الاوروبية خلال الفوز بركلات الترجيح على تشلسي منتصف الأسبوع.

لكن الإسباني المخضرم لعب وأنقذ فريقه في الشوط الأول، قبل أن يرتكب هفوة كبيرة في الثاني كادت تعرض فريقه لخسارة نقطتين.

وأنقذ ادريان رأسية خطيرة جدا من مسافة قريبة لعبها المدافع الياباني مايا يوشيدا إثر ركنية (ق21).

ومن فرصة ثانية صد ادريان ببراعة مبعدا عرضية راين برتران القريبة (ق29)، ثم لعب المهاجم تشي ادامس رأسية فوق العارضة من مسافة قريبة (ق38).

لكن في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أطلق المهاجم السنغالي ساديو مانيه تسديدة لولبية رائعة من حافة المنطقة سكنت المقص الايسر لمرمى الحارس انغوس غون مفتتحا التسجيل لليفربول (ق45+1).

وهذه المباراة الثانية تواليا يتألق فيها مانيه، بعد تسجيله مرتين في شباك تشلسي في الكأس السوبر الأوروبية.

في الثاني، لعب مانيه في العمق إلى النجم المصري محمد صلاح المنفرد، لكنه سدد أرضية أبعدها الحارس ببراعة (ق56).

وبكرة مقشرة من مانيه على الجهة اليسرى بعد مرتدة، أهدر فيرمينو أمام المرمى (ق65)، ثم أطلق البديل داني انيغز، لاعب ليفربول السابق، كرة قوية فوق العارضة بعد ثوان من نزوله (ق67).

عزز فيرمينو النتيجة لليفربول من أرضية على حافة المنطقة بعد خطأ دفاعي لساوثمبتون وتمريرة من مانيه (ق71)، لكن من خطأ فادح لادريان، منح هدفا مجانيا لاينغس بتمريرة حاسمة غريبة (ق83).

ارتفعت وتيرة المنافسة في الدقائق الاخيرة، وأهدر اينغس فرصة ذهبية للتسجيل من مسافة قريبة، إذ لم يصب الشباك والمرمى تحت رحمته (ق86)، ليحقق ليفربول فوزه الحادي عشر تواليا في الدوري معادلا سلسلته في 2014.

قال مانيه بعد الفوز "يا لها من مباراة، لم تكن سهلة لكن عليك أن تتوقعها في هذه المرحلة من الموسم. بعد خوض 120 دقيقة الأربعاء توقعنا صعوبة المهمة. لكن حصلنا على 3 نقاط واعتقد اننا نستحقها".

وعن تسجيله في فريقه السابق، أضاف "أنا آسف لأنه في فريقي السابق، لكنني أرتدي الآن قميص ليفربول. ساوثمبتون كان خطوة كبيرة لي، أحترم كثيرا هذا النادي".

ارسنال يفوز مجددا

وحقق أرسنال فوزه الثاني تواليا للمرة الأولى في عشر سنوات إثر تغلبه على ضيفه بيرنلي 2-1، بعد الأول على نيوكاسل 1-صفر.

وخاض المدافع البرازيلي دافيد لويز أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد بعد الانتقال إليه في اليوم الأخير من باب الانتقالات المخصص للأندية الإنجليزية قادما من جاره تشلسي، وكذلك فعل لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس المعار من ريال مدريد. أما الجناح العاجي نيكولا بيبي فجلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين للأسبوع الثاني تواليا. وغاب عن أرسنال قائده السويسري غرانيت تشاكا المصاب.

وسنحت أول فرصة حقيقية لأرسنال أمام الفرنسي ألكسندر لاكازيت عندما سدد كرة برأسه من مسافة قريبة، لكن نيك بوب حارس بيرنلي قام برد فعل سريع مبعدا الكرة فوق العارضة الى ركلة ركنية (ق12). ومنها وصلت الكرة الى لاكازيت مجددا وسط مراقبة من ثلاثة مدافعين داخل المنطقة لكنه نجح في الاستدارة بطريقة ماكرة ليسدد بين ساقي حارس بيرنلي هدف الافتتاح.

وقام أرسنال بهجمة مرتدة سريعة بقيادة سيبايوس الذي مرر الكرة باتجاه الفرنسي ماتيو غيندوزي الذي أطلق قوية زاحفة لكن بوب تصدى لها بساقه (ق41).

ودفع غندوزي ثمن إهدار الفرصة لأن بيرنلي نجح في إدراك التعادل من الهجمة التالية عندما وصلت الكرة داخل المنطقة إلى أشلي بارنز غير المراقب، فسدد الكرة داخل شباك الحارس الألماني برند لينو من مسافة قريبة (ق43). والهدف هو الثالث لبارنز هذا الموسم بعد ثنائيته في مرمى ساوثمبتون الأسبوع الماضي.

وفي مطلع الشوط الثاني أشرك مدرب أرسنال الإسباني أوناي إيمري بيبي بدلا من ريس نلسون.

وضغط الفريق اللندني في محاولة لانتزاع النقاط الثلاث، لكن بوب تدخل مرتين للتصدي لكرتين خطيرتين للمهاجم الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ من مسافة قصيرة (ق60)، ثم تسديدة لولبية لسيبايوس (ق62). لكنه وقف عاجزا بعدها بدقيقتين عندما وصلت الكرة الى أوباميانغ خارج المنطقة فراوغ مدافعا وأطلق كرة قوية داخل الشباك.

وكاد اوباميانغ يحسم النتيجة نهائيا عندما مرر له بيبي كرة امامية لكنه تعثر في اللحظة الأخيرة (ق85).

قال اوباميانغ مسجل هدف الفوز أيضا ضد نيوكاسل في المرحلة الاولى "من الجيد أن ننتقل إلى ليفربول مع فوزين بحوزتنا. أعتقد أننا نشعر بالقوة مع لاعبين مثل دافيد لويز، داني سيبايوس وبيبي. أنا متأكد أنه بمقدورنا المنافسة على المراكز الاربعة الأولى".

أما ايمري فشرح "علينا التحسن. كل مباراة تمنحنا معلومات إضافية. خسرنا بعض الكرات السهلة، لكن في المجمل أعتقد أننا فخورون بمباراتنا الأولى على أرضنا".