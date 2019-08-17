روما يقترب من ضم الكرواتي لوفرين

المصدر: روما - د ب أ

توصل الكرواتي ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم لاتفاق مع فريق روما الإيطالي على الانتقال لصفوفه، حسبما أفادت تقارير إعلامية إيطالية أول من أمس.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية بنسختها الإيطالية أن نادي العاصمة الإيطالية توصل لاتفاق مع ممثلي اللاعب، مضيفة أن إدارة ليفربول منحت الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وأوضحت الشبكة أن نادي روما اقترح استعارة اللاعب لمدة موسم واحد، مع وجود بند يسمح بشرائه بصورة نهائية مقابل 25 مليون يورو، بشرط خوضه عدداً معيناً من المباريات.

يذكر أن لوفرين ابتعد في الفترة الأخيرة عن حسابات الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، الذي بات يعتمد على الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب.