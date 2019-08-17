«فيفا» يوقف أمين صندوق «كونميبول» السابق مدى الحياة

المصدر: جنيف - أ ف ب

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمين الصندوق السابق في اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» البوليفي رومير أوسونا مدى الحياة بتهمة تلقي الرشوة.

ووجدت غرفة الحكم في لجنة الأخلاقيات المستقلة أن عضو اتحاد أميركا الجنوبية السابق وعدة لجان في فيفا مذنب بمخطط رشوة بين 2012 و2015، وخصوصاً «دوره في منح عقود حقوق إعلامية وتسويقية لشركات في ما يخص بطولات ينظمها اتحاد كونميبول». وغرم فيفا الرئيس السابق للاتحاد البوليفي مليون فرنك سويسري (نحو مليون دولار أميركي).

وفي ديسمبر 2015، كان أوسونا من بين 16 مسؤولاً يلاحقهم القضاء الأميركي للمشاركة في قضايا فساد متعلقة بكرة القدم. وفور اتهامه، تعهد أوسونا بالتعاون مع المحققين في كل من بوليفيا وأمريكا.