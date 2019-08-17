سقوط برشلونة في أولى جولات "الليغا"

المصدر: أ ف ب

سقط برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر-1 في افتتاح الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2019-2020 الجمعة.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم المخضرم اريتز ادوريز (38 عاما) بضربة مقصية رائعة بعد دقيقة واحدة من نزوله احتياطيا (ق89).

بدأ برشلونة المباراة من دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في ربلة الساق ليغيب بالتالي عن المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري المحلي للمرة الاولى منذ 10 سنوات قبل ان يتعرض المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز للإصابة ذاتها ويخرج أواخر الشوط الأول.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم المخضرم اريتز ادوريز (38 عاما) بضربة مقصية رائعة بعد دقائق قليلة من نزوله احتياطيا.

ولم يخسر اتلتيك بلباو في آخر 15 مباراة على ملعب سان ماميس، وكان انتزع التعادل أيضا ذهابا وايابا من الفريق الكاتالوني الموسم الماضي.