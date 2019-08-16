ليفربول في مأزق بعد إصابة حارسه الثاني بطريقة غريبة

المصدر: البيان الالكتروني

صدم يورغن كلوب جماهير نادي ليفربول، عندما كشف عن إصابة حارسه البديل، بطريقة غريبة ،بعد أن داس أحد مشجعي النادي على كاحله خلال احتفالات الفريق مع الجماهير بلقب كأس السوبر الأوروبي مساء الأربعاء الماضي، حسب ما أكد كلوب خلال مؤتمر صحافي "الجمعة".

وأكد كلوب أن حارسه الإسباني أدريان، يعاني من الإصابة، ومن الوارد جدا أن لا يشارك أمام ساوثمبتون "السبت"، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب سكاي نيوز عربية.

واعتمد كلوب على الحارس الاحتياطي أدريان بعد إصابة حارسه الأساسي أليسون بيكر، ومع إصابة أدريان الآن، دخل ليفربول في مأزق حقيقي، فعليه الاختيار بين حارس هاو، وحارس متواضع، للمشاركة في مباراة الدوري.

وسيضطر ليفربول للاختيار بين حارسين بديلين، هما الإنجليزي آندي لونيرغان، والإيرلندي كايومهن كيلهر، ولم يسبق لكليهما اللعب بالبريميرليغ من قبل.

ويمتلك لونيرغان (35 عاما) خبرة لا بأس بها بدوري الدرجة الأولى، لكن مسيرته كانت بين أندية "متواضعة" لا تصل لحجم ليفربول.

أما كيلهر، الذي يبلغ 20 عاما فقط، فلم يخض أي مباراة احترافية إلى الآن، وتم تصعيده للفريق الأول في ليفربول هذا الموسم.

وسيواجه ليفربول مستضيفه ساوثمبتون عصر السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.