فان دايك ينافس ميسي ورونالدو على جائزة «الأفضل» في أوروبا

المصدر: لوزان - ا ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» عن ترشيح كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فان دايك مدافع ليفربول الانجليزي لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2018-2019.

واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدرباً لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الفائت إضافة إلى 55 صحفياً هذا الثلاثي للتنافس على الجائزة التي سيتم تسليمها خلال حفل سيقام في إمارة موناكو الفرنسية في 29 الجاري حيث ستقام أيضاً قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي «32 عامًا» حقق لقب الدوري الاسباني مع النادي الكاتالوني الموسم الفائت، حيث كان أفضل هداف في الليغا بـ36 هدفًا، وتربع على صدارة هدافي دوري الأبطال بإحرازه 12 هدفًا.

ونجح رونالدو «34 عامًا» في موسمه الأول مع يوفنتوس في الفوز بالدوري المحلي مسجلا 21 هدفًا وحل رابعًا على قائمة الهدافين إضافة الى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري. ونجح بتحقيق لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

واحرز فان دايك «28 عامًا» مع الـ«ريدز» لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي اضافة الى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي وبات أول مدافع يفوز بها منذ الانجليزي جون تيري مع تشيلسي عام 2005، وأحرز فان دايك مع ليفربول لقب الكأس السوبر الأوروبية على حساب تشلسي بركلات الترجيح. وحل مع منتخب هولندا وصيفًا لدوري الأمم الأوروبية.