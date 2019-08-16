عادل وجدان يتدرب مع برشلونة

المصدر: دبي - العوضي النمر

تلقى نادي شباب الأهلي دعوة من نادي برشلونة لمشاركة اللاعب عادل وجدان في تدريبات الفريق في إسبانيا، لتنفيذ برنامج المعايشة وصقل موهبته في إطار التعاون بين الناديين.

من ناحية أخرى يخوض شباب الأهلي مباراة ودية مع اتحاد كلباء في السابعة والنصف مساء اليوم باستاد مكتوم بن راشد، في بروفة أخيرة للفريق قبل مواجهة العين، في انطلاقة منافسات كأس الخليج العربي 23 الجاري في العين، ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أروابارينا، للاطمئنان على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، بجانب التعود على الطقس عقب انتهاء المعسكر الخارجي، وسيشارك الفريق بكامل لاعبيه الأساسيين من أجل الوقوف على مستواهم ومدى جاهزيتهم للقاء العين المرتقب.