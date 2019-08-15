أسطورة اليونايتد يحدد موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

المصدر: وكالات

في وقت وجيز للغاية، استطاع محمد صلاح أن يضمن لنفسه مكانة كبيرة في قلوب مشجعي ليفربول. فالنجم المصري يواصل نشر سحره الكروي مع "الريدز" أينما حل وارتحل، ويساهم في كتابة التاريخ مع واحد من أعرق الأندية في عالم الساحرة المستديرة.

لكن صاحب القدم اليسرى الساحرة أشعل قبل أيام التكهنات بشأن مستقبله الكروي مع ليفربول؛ إذ قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن تجديد تعاقده مع فريق ليفربول.

ويبدو أن دائرة الحديث عن مستقبل صلاح ستتسع بشكل كبير، لاسيما مع دخول واحد من أساطير مانشستر يونايتد على الخط، فقد قال الدولي الإنجليزي السابق غاري نيفيل، في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي.

وأضاف نجم "الشياطين الحمر" السابق أن "محمد صلاح سيرحل في الأشهر الـ 12 المُقبلة، أستطيع أن أرى ذلك"، وأردف :"أرى أن صلاح سيرحل، أستطيع الشعور بذلك".

وتوقع غاري نيفيل أن رحيل محمد صلاح عن ليفربول، سيعبد طريق مانشستر يونايتد للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وقال في هذا الصدد :"أستطيع أن أضمنك لك أن مانشستر يونايتد سيفور البريميرليغ مرة ثانية. سيحققون ذلك ربما قبل فريق ليفربول".

وفي نفس السياق، أوضح موقع "ديلي ستار" أن ليفربول أصبح معروفاً في الآونة الأخيرة ببيع نجومه الكبار إلى الأندية الإسبانية على غرار: لويس سواريز وفيليبي كوتينيو وخافيير ماسكيرانو (برشلونة)، وتشابي ألونسو (ريال مدريد). وأضاف أن محمد صلاح يثير اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة.

وكان محمد صلاح (27 عاماً)، قد حقق أمس الأربعاء (أغسطس 2019) لقب كأس السوبر الأوروبي مع فريقه ليفربول، فقد قدم الدولي المصري مباراة جيدة أمام تشيلسي، الذي قاوم حتى آخر رمق، وانهزم بركلات الترجيح.

يشار إلى أن محمد صلاح، يرتبط بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023. وتبلغ القيمة المالية للدولي المصري حالياً في أسواق الساحرة المستديرة تقريباً 150 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.