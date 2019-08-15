ليفربول بطلاً للسوبر الأوروبية بركلات الترجيح

المصدر: أ ف ب

أحرز ليفربول الإنجليزي كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم بفوزه على مواطنه تشلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الوقت الإضافي الاربعاء في اسطنبول.

وافتتح تشلسي التسجيل بواسطة مهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو (ق36) قبل أن يدرك ليفربول التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة السنغالي ساديو ماني، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لليفربول (ق95) ثم عادل تشلسي بواسطة الإيطالي جورجينيو (ق101 من ركلة جزاء).

وهي المرة الأولى التي تجمع فيها هذه المباراة بين فريقين إنجليزيين بعد أن توج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم وتشلسي الفائز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).