نيمار والبارسا.. اقترب الحسم

المصدر: باريس- أ ف ب

التقى باريس سان جرمان مع ممثلي برشلونة الذين سافروا إلى العاصمة من أجل التفاوض بشأن استعادة نيمار، لكن بطل «ليغ 1» بقي متشبثاً بموقفه .

وكشف راديو «أر أم سي» وصحيفة «لو باريزيان» أن الاجتماع الذي حصل بين الطرفين لم يفضِ إلى أي اتفاق أو حتى تقدم ملحوظ، لأن سان جرمان لم يبدِ أي مرونة بشأن مطالبه للتخلي عن النجم البرازيلي الذي كلفه 222 مليوناً لضمه من برشلونة في صيف 2017.

وكان راديو «راك 1» والتلفزيون الكاتالوني «تي في 3» أفادا في وقت سابق بأن مدير الكرة في برشلونة، المدافع الدولي الفرنسي السابق إيريك أبيدال، ومسؤولين آخرين سافروا إلى باريس من أجل لقاء نظرائهم في سان جرمان للتفاوض حول إمكانية الاتفاق بشأن نيمار.

وتحدث راديو «راك 1» في موقعه عن «تقدم ملحوظ، لكن هذا لا يعني أن الصفقة قريبة».

وتتحدث التقارير عن أن صفقة استعادة نيمار من سان جرمان قد تتضمن حصول الأخير على لاعبين من برشلونة مثل كوتينيو أو راكيتيتش.

وكشف سان جرمان ، عن وجود مفاوضات «متقدمة أكثر من ذي قبل» بشأن رحيل أغلى لاعب في العالم، وذلك بعدما استبعد الأخير عن تشكيلة الفريق في المباراة الأولى للنادي الباريسي في الدوري المحلي الأحد ضد نيم.