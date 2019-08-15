صلاح: ليفربول لا يحتاج صفقات

المصدر: لندن - د ب أ

قال النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن عدم إبرام النادي صفقات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية يعكس حقيقة أن الفريق يضم بالفعل مجموعة جيدة من اللاعبين في الوقت الحالي.

وقال صلاح لدى سؤاله عن عدم إجراء ليفربول ومديره الفني يورجن كلوب أي صفقات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، «ذلك يثبت أن لدينا فريقاً جيداً ولاعبين جيدين ومجموعة جيدة».

وعما إذا كان سيجدد عقده مع ليفربول، قال صلاح: «أنا سعيد في ليفربول، وسعيد في المدينة، أحب الجماهير وهم يحبونني، أنا سعيد في النادي، ولكن الوقت ما زال مبكراً للتحدث عن هذا الموضوع».

وكان محمد صلاح حديث الصحافة العالمية التي ربطت اسمه بريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي غير أن النجم المصري يفضل حاليا البقاء في لندن.

وعن تتويجه مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قال صلاح: إن الفوز بدوري أبطال أوروبا هو حلم للجميع.

وأضاف صلاح: إن بطولة دوري أبطال أوروبا هي أكبر بطولة لكرة القدم، والفوز بها هو حلم لجميع الفرق واللاعبين والجماهير، مضيفاً أن الحلم أصبح حقيقة بالنسبة له بعد الفوز بالبطولة مع فريق ليفربول في يونيو الماضي.