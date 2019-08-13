عقد 9 سنوات.. خطوة نادرة في عالم الاحتراف

المصدر: مدريد - أ ف ب

أقدم أتلتيك بلباو الإسباني على خطوة نادرة في عالم الاحتراف، وذلك بتمديد عقد مهاجمه إينياكي وليامس «25 عاماً» لتسعة أعوام إضافية، ومن المقرر أن يبقى اللاعب في صفوف النادي حتى 2028، ويدافع إينياكي عن ألوان بلباو منذ 2014 بعدما مر بالفرق العمرية بين 2012 و2013، ويتضمن العقد رفع قيمة البند الجزائي من 85 إلى 135 مليون يورو لمن يرغب بضم المهاجم الذي سجل 13 هدفاً في الدوري الإسباني الموسم الماضي. ويأتي قرار تمديد العقد قبل أربعة أيام من انطلاق الدوري الإسباني بموسمه الجديد.