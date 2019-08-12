كلوب يزف خبراً سعيداً لعشاق ليفربول

المصدر: د ب ا

قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين إن حارس مرمى الفريق البرازيلي اليسون بيكر سيغيب لمدة أسبوعين على الأقل بسبب الإصابة.

وكان أليسون تعرض للالتواء في الساق دون مؤثر خارجي خلال مباراة ليفربول أمام نوريتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف.

واضطر أليسون إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 39 وهو يعرج، وحل محله الوافد الجديد الإسباني ادريان الذي ضمه ليفربول في فترة العطلة الصيفية بعدما رحل الحارس سيمون مينوليه إلى نادي كلوب بروج البلجيكي.

وقال كلوب، وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني للنادي، إن الأمر " ليس مريحا للغاية، فهي إصابة في ربلة الساق التي ستبعده لفترة بالتأكيد".

وسيزود ادريان عن مرمى ليفربول خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي التي سيخوضها بطل دوري الأبطال أمام نادي تشيلسي الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي، في مدينة اسطنبول التركية بعد غد الأربعاء.

ولم يحدد كلوب متى يمكن أن يعود اليسون إلى اللعب وقال:" لا أريد أن أقول الآن توقعا محددا بشأن عودته، فالمسألة تستغرق فترة من الوقت وهي بالتأكيد تحتاج إلى أسبوعين على الأقل وبعد ذلك سنرى".