بايرن جاهز لكوتبس في الكأس

المصدر: برلين- أ ف ب

اعتبر المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش أن فريقه بايرن ميونيخ هو «على المسار الصحيح» قبل انطلاق موسمه اليوم، ببدء حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس ألمانيا في كرة القدم ضد إينرجي كوتبس.

ويحل العملاق البافاري المتوج بلقب الدوري المحلي في المواسم السبعة الأخيرة، ضيفاً على الفريق المتواضع الذي ينافس في المستوى الرابع لكرة القدم المحلية، مساء اليوم في الكأس، قبيل استضافته هرتا برلين الجمعة في المرحلة الأولى من موسم 2019-2020 في البوندسليغا.

واعتبر كوفاتش الذي حقق الثنائية المحلية في موسمه الأول على رأس الإدارة الفنية للنادي، أنه من المفترض بلاعبيه أن يكونوا «في وضع بدني جيد» مع المباراة الأولى ضد هرتا برلين، «وعليهم أن يظهروا ذلك اليوم».