السيتي وليفربول يهنئان المسلمين بعيد الأضحى

هنأ ناديا مانشستر سيتي وليفربول النشطان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كافة المسلمين في العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب فريق مانشستر سيتي عبر حسابه على تويتر "عيد أضحى مبارك"، مضيفا أنه من الرائع أن تدخل العيد بعد تحقيق الفوز.

وحذا ليفربول حذوه بقوله على المنصة نفسها: "عيد أضحى مبارك لكل مشجعينا في العالم".

#EidMubarak to all our supporters celebrating around the world! #EidAlAdha #LFC pic.twitter.com/8ave7flqXy