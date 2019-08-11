السيتي وليفربول يهنئان المسلمين بعيد الأضحى

هنأ ناديا مانشستر سيتي وليفربول النشطان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كافة المسلمين في العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.
وكتب فريق مانشستر سيتي عبر حسابه على تويتر "عيد أضحى مبارك"، مضيفا أنه من الرائع أن تدخل العيد بعد تحقيق الفوز.
من الرائع أن تدخل العيد بعد تحقيق الفوز 🙌— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 10, 2019
عيد أضحى مبارك لكل من يحتفلون بهذه المناسبة حول العالم 💙
🔵 #السيتي pic.twitter.com/yNncWB65uc
وحذا ليفربول حذوه بقوله على المنصة نفسها: "عيد أضحى مبارك لكل مشجعينا في العالم".
#EidMubarak to all our supporters celebrating around the world! #EidAlAdha #LFC pic.twitter.com/8ave7flqXy— Liverpool FC (@LFC) August 10, 2019