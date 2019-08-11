السيتي وليفربول يهنئان المسلمين بعيد الأضحى

المصدر: البيان الالكتروني

هنأ ناديا مانشستر سيتي وليفربول النشطان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كافة المسلمين في العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب فريق مانشستر سيتي عبر حسابه على تويتر "عيد أضحى مبارك"، مضيفا أنه من الرائع أن تدخل العيد بعد تحقيق الفوز.

من الرائع أن تدخل العيد بعد تحقيق الفوز 🙌



عيد أضحى مبارك لكل من يحتفلون بهذه المناسبة حول العالم 💙



🔵 #السيتي pic.twitter.com/yNncWB65uc — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 10, 2019

وحذا ليفربول حذوه بقوله على المنصة نفسها: "عيد أضحى مبارك لكل مشجعينا في العالم".