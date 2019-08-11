نيمار يغيب عن سان جرمان اليوم

المصدر: باريس- أ ف ب

أفاد مسؤول في نادي باريس سان جرمان الفرنسي امس أن النجم البرازيلي نيمار سيغيب عن تشكيلته في مباراة المرحلة الأولى من الموسم الجديد لدوري كرة القدم اليوم، مؤكداً وجود مفاوضات «متقدمة» لرحيله عن الفريق.

وأكد المسؤول وجود مباحثات «متقدمة أكثر من ذي قبل» بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، وسط تقارير صحافية تتحدث عن انتقاله إلى إسبانيا للعودة إلى فريقه السابق برشلونة، أو الانضمام لغريمه ريال مدريد. وانضم نيمار (27 عاماً) إلى صفوف سان جرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في العالم.