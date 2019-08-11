سيتي وليفربول.. بداية قوية في «البريمير ليغ»

المصدر: لندن - د ب ا

فاز مانشستر سيتي على فريق ويست هام أمس 5 - 0 في خطوة البداية لحملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأحرز رحيم سترلينغ «هاتريك» في الدقائق 51 و 75 و الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وافتتح جابرييل جيسوس التسجيل لـ«القمر السماوي» في الدقيقة 25، وأضاف سيرخيو أغويرو هدفاً في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة أول استخدام لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) حيث ألغى الحكم هدفاً لجابرييل جيسوس في الدقيقة 53 كما قام الحكم بإعادة لعب ركلة الجزاء التي سجل منها اغويرو الهدف الرابع، حيث كان أغويرو سددها أول مرة لكن الحارس تصدى لها قبل أن يعيد الحكم لعبها مرة أخرى بسبب تقدم الحارس وبهذه النتيجة حصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط في الدوري متصدراً المسابقة.

وكان ليفربول المنافس العنيد لسيتي أعلن عن نفسه بقوة بفوزه أول من أمس على نوريتش سيتي 4-1 على ملعب «آنفيلد»، لكن الفرحة لم تكن كاملة لأنه خسر جهود حارسه العملاق البرازيلي أليسون بيكر لإصابته في ساقه اليمنى في الشوط الأول. سجل الرباعية المدافع هاتلي «نيران صديقة» بالخطأ في مرمه «ق ٧» المصري محمد صلاح «ق 19»، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك «ق 28»، وأوريغي «ق 42».