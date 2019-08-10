«القمر السماوي» يبدأ رحلة لقب «البريميرليغ»

المصدر: لندن - وكالات

يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه اليوم، حينما يحل ضيفاً على ويستهام يونايتد، في المرحلة الأولى للدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريمير ليغ»، وسط تأكيدات جوسيب غوارديولا مدرب «القمر السماوي» غياب الجناح الدولي الألماني لوروا سانيه لفترة تتراوح من 6 إلى 7 أشهر، وأنه سيخضع الأسبوع المقبل لعملية جراحية لعلاج إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأفاد المدرب الأسباني خلال مؤتمر صحافي عشية بدء حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز اليوم ضد ويستهام «عادة، تتراوح فترة شفاء هذا النوع من الإصابات، تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، ما بين ستة إلى سبعة أشهر. آمل في أن يتمكن من العودة في فبراير أو مارس»، وتعرض سانيه «23 عاما» لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة درع المجتمع ضد ليفربول.

وربما يستعين مانشستر سيتي بالوافدين الجديدين جواو كانسيلو ورودري في قائمته الأساسية أمام ويستهام يونايتد وتعززت صفوف سيتي بعودة لاعبه آيمريك لابورتي، الذي غاب عن مباراة الدرع الخيرية يوم الأحد الماضي.

وفي المباريات الأخرى اليوم يخرج فريقا شيفيلد يونايتد وأستون فيلا لملاقاة مضيفيهما فريقي بورنموث وتوتنهام هوتسبير، فيما يواجه كريستال بالاس ضيفه إيفرتون، وبيرنلي مع ساوثهامبتون، وواتفورد مع برايتون.