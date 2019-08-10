القضاء الإسباني يرفض «مباريات الاثنين»

المصدر: مدريد - أ ف ب

صادق القضاء الإسباني أمس على إقامة مباريات الدوري المحلي في كرة القدم أيام الجمعة، إلا أنه منع إقامتها أيام الاثنين في قرار يخفف موقتاً من حدة الإشكال الحاصل بين رابطة الدوري «لا ليغا» والاتحاد المحلي للعبة.

وكما كان مقرراً، ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني 16 الجاري «الجمعة المقبل» بمباراة برشلونة حامل اللقب ومضيفه الباسكي أتلتيك بلباو بحسب القرار الصادر عن المحكمة في مدريد.

وفي المقابل، يجب إعادة جدولة مباراتي الاثنين من الجولة الأولى بين مايوركا وإيبار من جهة، والجاران الأندلسيان ريال بيتيس وإشبيلية من جهة أخرى. ويخضع قرار المحكمة التي احتكم إليها من أجل أخذ القرار بشأن الأسس الموضوعية، لإمكانية الاستئناف.