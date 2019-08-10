شاهد.. أول أهداف محمد صلاح في موسم "بريميرليغ" الجديد

المصدر: البيان الالكتروني

فاز فريق ليفربول 4-0 على ضيفه نوريتش سيتي الجمعة، على ملعب "آنفيلد"، ضمن الجولة الافتتاحية للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت باكورة أهداف الموسم الجديد "للبريمير ليغ" بحسب "روسيا اليوم" بـ "نيران صديقة"، إذ سجله المدافع الألماني غرانت هانلي، خطأ في مرماه مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف النجم المصري محمد صلاح النتيجة لأصحاب الأرض، في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعزز المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك تقدم الريدز، بتسجيله الهدف الثالث له، في الدقيقة 28 بتسديدة رأسية.

وأضاف المهاجم البلجيكي، ديفوك أوريجي، الهدف الرابع لفريق ليفربول، وذلك قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.