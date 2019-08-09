ليفربول يفتتح «البريميرليغ» اليوم

المصدر: لندن - د ب ا

يرفع الستار اليوم عن النسخة الجديدة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يستهل ليفربول مسيرته في المسابقة بمواجهة ضيفه نوريتش سيتي، العائد مرة أخرى للبطولة، على ملعب آنفيلد، الذي أصبح بمثابة القلعة الحصينة للفريق الأحمر منذ الموسم الماضي.

ولم يتلق ليفربول أي خسارة داخل معقله طوال الموسم الماضي، الذي شهد تلقيه خسارة وحيدة خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي، الذي توج بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي، بعدما تفوق بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

ويبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه غداً، حينما يحل ضيفاً على ويستهام يونايتد، فيما يخوض تشيلسي، مواجهة من العيار الثقيل مع مضيفه مانشستر يونايتد الأحد المقبل في قمة مباريات المرحلة الأولى. وبينما دخلت فرق المسابقة بقوة في سوق الانتقالات، فإن الألماني كلوب مدرب ليفربول وضع ثقته في التشكيلة الحالية للفريق. وتحوم الشكوك حول مشاركة ساديو ماني مع ليفربول بعد عودته متأخراً من الإجازة الصيفية ، كما يبدو موقف جيمس ميلنر غامضاً.