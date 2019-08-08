أبرز انتقالات اليوم الأخير للميركاتو الصيفي في إنجلترا

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر نادي توتنهام العناوين قبيل إقفال باب الانتقالات الصيفية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس، بعدما كثرت التقارير عن إمكانية تعاقده مع كل من الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب خط وسط ريال بيتيس الإسباني، والظهير الأيسر لفولهام راين سيسينيون.

وقبيل إقفال باب التعاقدات الجديدة عند الساعة 16,00 بتوقيت غرينيتش، تراجعت حظوظ حصول النادي اللندني على توقيع الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية، بينما يتوقع أن يضم جاره في شمال العاصمة أرسنال، كيران تيرني الظهير الأيسر لسلتيك الاسكتلندي والبرازيلي دافيد لويز قلب دفاع نادي تشيلسي، بحسب فرانس برس.

في المقابل، يقترب مهاجم مانشستر يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو من الانضمام الى إنتر الايطالي بعدما أشارت التقارير الى اتفاق الناديين على صفقة قد تبلغ قيمتها 80 مليون يورو (90 مليون دولار أمريكي).

ووصل الدولي البلجيكي الى ميلانو بعد أسابيع من التكهنات بشأن وجهته المستقبلية، ليترك "الشياطين الحمر" في صراع مع الوقت لإيجاد بديل له، في ظل حديث وتقارير متضاربة عن اهتمام في اللحظات الأخيرة من إدارة يونايتد بخدمات مهاجم فريق يوفنتوس الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

توتنهام تحت الضغط

ويتعرض رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي لضغوط من مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو للبناء على النجاحات التي حققها نادي شمال لندن في الموسم الماضي على المستطيل الأخضر وخارجه، لاسيما بعد الانتقال الى ملعبه الجديد الذي يتسع لنحو 62 ألف متفرج، وبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول.

وأبرم توتنهام حتى الآن صفقة واحدة هذا الصيف بضمه الفرنسي تانغي ندومبيلي من ليون بصفقة هي الأغلى في تاريخ النادي، وتشير التقارير الى إمكانية التوقيع مع لاعبين جدد في الساعات الأخيرة.

ومن المتوقع أن ينضم الارجنتيني لو سيلسو على سبيل الاعارة لموسم كامل في اتفاق يرجح أن يتضمن بندا يلزم توتنهام بضمه بشكل كامل الصيف المقبل.

فيما من المتوقع أن يضم النادي أيضا سيسينيون لاعب منتخب انجلترا لما دون 21 عاما في صفقة تقدر قيمتها بـ25 مليون جنيه استرليني وفق التقارير، وقد ترتفع الى 30 مليونا مع الاضافات.

ديبالا لن يأتي

وشكل توتنهام ليل الأربعاء محور تقارير صحافية متسارعة على جبهتين: ضم ديبالا من يوفنتوس، وترحيل لاعب خط وسطه الدنماركي كريستيان إريكسن، في صفقتين تبدلت معالمهما مع مضي ساعات الخميس.

فالتقارير باتت ترجح عدم اكتمال صفقة ديبالا في ظل تمسك ناديه الإيطالي به بعد اقتراب لوكاكو من إنتر، بعدما كان اسم البلجيكي مدرجا أيضا على لائحة اهتمامات يوفنتوس ومدربه الجديد ماوريتسيو ساري.

أما إريكسن، فتحدثت التقارير عن اهتمام يونايتد به، لكن بدا أن المفاوضات لم تحقق تقدما لاسيما في ظل حديث عن رغبة الدولي الدنماركي -بحال انتقاله لنادٍ آخر- بالدفاع عن ألوان ريال مدريد الإسباني.

أما أرسنال، فيعمل بحسب التقارير، على تعزيز دفاعه بشكل لافت، باقترابه من التعاقد مع الاسكتلندي كيران تيرني والبرازيلي دافيد لويز.

وكان الظهير الأيسر تيرني هدفا لارسنال طوال الصيف الحالي، وقد رفض سلتيك الاسكتلندي عرضين من "المدفعجية" للتخلي عن اللاعب الشاب البالغ 22 عاما.

لكن تيرني الذي غاب عن تعادل سلتيك مع كلوج الروماني الأربعاء حيث يتعافى من جراحة لاستئصال الزائدة الدودية، يتوقع أن يسافر الى لندن في ظل تقارير حول اتفاق الفريقين على صفقة بقيمة 25 مليون جنيه استرليني (نحو 30 مليون دولار أمريكي).

وعلق مدرب سلتيك نيل لينون عن احتمال خسارة تيرني لشبكة "بي بي سي": "قلت في الأيام القليلة الماضية إن هذا الأمر لن يفاجئني".

تابع "إذا ذهب، سيرحل مع أمنيات الجميع بتحقيق النجاح. هو موهبة كبيرة وشاب رائع".

وقد يتوصل أرسنال الى حل لضم قلب دفاع مع اقترابه من جذب البرازيلي دافيد لويز من جاره تشلسي لسنتين مقابل 8 ملايين جنيه (9,6 ملايين دولار) بحسب شبكة "بي بي سي".

ولم يتدرب لويز البالغ 32 عاما مع باقي زملائه الأربعاء.

قال مدرب أرسنال الاسباني أوناي ايمري "اذا نجحنا في اليوم الاخير سنوقع مع قلب دفاع إضافي، لكن مع أحد القادرين على مساعدتنا".

على الصعيد الدفاعي أيضا، يبدو إيفرتون مهتما بخدمات الأرجنتيني ماركوس روخو من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، ولا يزال يواصل السعي لجذب المهاجم العاجي لكريستال بالاس ولفريد زاها الذي تردد أنه تقدم بطلب انتقال ولم يشارك في تمارين فريقه الخميس.