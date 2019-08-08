نيمار يقترب من الريال بعرض لا يمكن رفضه

المصدر: البيان الالكتروني

فصل جديد مثير في قصة نيمار بدأ الأربعاء ربما يمهد لعنوان مدو ينتظره عشاق كرة القدم حول العالم بشأن انتقال النجم البرازيلي وإن كانت الوجهة المحتملة هذه المرة جديدة/ قديمة، إلا أنها ستثير بطبائع الأمور عواصف من ردود الأفعال.

نيمار، 27 عاما، يبقى على طريق مغادرة ناديه باريس سان جرمان بعد عامين من المعاناة، وتصريحات أخيرة تؤكد رغبته في الرحيل عن العاصمة الفرنسية.

وفيما راجت لأسابيع أنباء عن رغبة نيمار، وناديه السابق برشلونة في اللقاء مجددا بعودة أغلى لاعب في العالم إلى أسوار "كامب نو"، جاءت الأنباء الجديدة من إسبانيا، لكنها ربطت البرازيلي بالعدو اللدود، ونقلته، على الورق، من باريس إلى مدريد بحسب سكاي نيوز.

تقارير إسبانية عدة كشفت عن عرض مغر من العملاق ريال مدريد لضم النجم المثير للجدل، إذ كشف موقع "Sport" تقديم رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لعرض بقيمة 120 مليون يورو، والاستغناء عن أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي، الكرواتي لوكا مودريتش، 33 عاما، في صفقة كبرى من أجل ضمان أن يرتدي نيمار قميص ريال مدريد في الموسم المقبل.