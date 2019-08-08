الريال يقترح (120 مليون يورو+ مودريتش) لجلب نيمار

المصدر: ترحمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

بعد بضعة أيام من الهدوء، ملحمة نيمار (27 عاماً) تصبح أكثر جمالا وتشويقاً. ففي حين أن نادي برشلونة يرغب في عودة البرازيلي إلى كاتالونيا إلى جانب صديقيه ليونيل ميسي ولويس سواريز، وهو بصدد البحث عن صيغة ليقنع بها فريق باريس سان جرمان، فتح ريال مدريد الملف في الساعات الأخيرة، بحسب موقع (Foot Mercato) المتخصص في انتقالات اللاعبين.

والأكثر من ذلك، ووفقًا لآخر التقارير الواردة من إسبانيا، فإن كازا بلانكا (البيت الأبيض) قد جهز عرضاً أولياً لنادي العاصمة الفرنسية لضم مهاجمه، حيث كشف موقع (sport) أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز اقترح عرضا بقيمة 120 مليون يورو، وليس هذا كل شيء، فالرجل الأول لـ الميرغني يريد تضمين صاحب الكرة الذهبية من فرانس فوتبول 2018 لوكا مودريتش (33 عامًا)، ضمن الصفقة.

وقالت الصحيفة الرياضية الاسبانية (sport) إن ناديي سان جيرمان والريال متقاربان في الرأي حول الحزمة التي تقدر بـ 180 مليون يورو. فالريال يعتقد أنه قادر على الانتهاء بسرعة من العملية إذا وافق الدولي البرازيلي (97 مباراة، 60 هدفاً). على ذلك، كما أن رئيس النادي اقترح على محيط نيمار عقداً لمدة 5 سنوات، مع نفس الشروط المالية التي كان يتحصل عليها في النادي الباريسي.

تضيف (sport) أن برشلونة على علم بذلك، لكنه يدرك انه ليس باستطاعته عمل شيئ طالما أنه لم يتخلص من فيليب كوتينهو، كونه يفتقد للأموال لتمويل مثل هذا التحويل.

وعليه، فإن مرتادي الكامب نو عليهم الانتظار حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز على أمل أن يتخلصوا من كوتينهو وجلب نيمار.

هل سينتهز ريال مدريد الفرصة؟ أم أن لنيمار رأي آخر في ظل هذه التقلبات.