ميسي مُلهم أطفال إسبانيا

المصدر: مدريد - د ب أ

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة «أديكو» السويسرية أن الأطفال الإسبان يفضلون أن يكون النجم الأرجنتيني في برشلونة ليونيل ميسي، مديرهم في ميدان العمل عندما يكبرون. وأجرت الشركة استطلاعها في جميع المدن الإسبانية، حيث شارك في هذه التجربة 1800 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين 4 و16 عاماً.

واختار أغلب الأطفال الذكور المشاركون في الاستطلاع أسطورة الكرة العالمية ليكون مديرهم في ميدان العمل بنسبة وصلت إلى 21.9%، فيما جاء الممثل الإسباني ارتورو باياس في المركز الثاني بنسبة 9.4%، تلاه لاعب التنس الإسباني رافايل نادال بنسبة 6.8%.