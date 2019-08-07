كوسييلني يترك أرسنال وينضم لبوردو

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أمس، أن قائده الفرنسي لوران كوسييلني سيرحل عن الفريق عائداً إلى بلاده للانضمام إلى بوردو.

وأكد بوردو من جهته التعاقد مع المدافع البالغ 33 عاماً، مبدياً سعادته «للاعتماد على لاعب مع هذا القدر من الخبرة على أعلى مستوى».

ولم يكشف الناديان مدة العقد الذي سيربط اللاعب بناديه الجديد أو قيمة صفقة الانتقال، لكن تقارير صحفية قدرتها بما بين 5وس6 ملايين يورو، وأن اللاعب سيوقع عقداً ل3 سنوات. وسبق لكوسييلني أن أبدى رغبته في الرحيل عن أرسنال الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2010 حين انضم إلى صفوفه قادماً من لوريان الفرنسي.