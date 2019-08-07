دورتموند يستبعد منتقديه

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

أوقف نوربرت ديكيل وباتريك أوومييلا لاعبا فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم السابقين، في الوقت الحالي، عن عملهما كمعلقين في قناة النادي عبر الإنترنت ومواقع إذاعة النادي بعدما أدليا بتصريحات لاذعة في مباراة أمام أودينيزي الإيطالي.

وقال متحدث رسمي باسم النادي إن ديكيل، الذي يعمل أيضاً كمقدم في استاد النادي، واللاعب الدولي الألماني السابق أوومييلا سيحصلان على راحة لفترة من التفكير.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن اللاعبين السابقين استخدما عبارات لاذعة عدة مرات أثناء تعليقهما بشكل مباشر على المباراة الودية التي جمعت دورتموند وأودينيزي في النمسا يوم 27 يوليو.