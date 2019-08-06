ما علاقة تشيلسي وأمريكا بطريقة احتفال رونالدو بتسجيل الأهداف؟

المصدر: البيان الالكتروني

الكل يعرف طريقة كريستيانو رونالدو في الاحتفال بتسجيل الأهداف، حيث بات المشهدا مألوفا في ملاعب كرة القدم، فمع إحرازه كل هدف، يركض قليلا ثم يقفز إلى الأعلى ويفتح يديه قبل أن ينهي احتفاله بالصراخ "سي".

وكشف رونالدو، خلال مقابلة مع موقع "Soccer.com"، أن احتفاله الشهير بتسجيل الأهداف، بدأ في انتهاجه بشكل عفوي وطبيعي.

وقال صاحب الـ 34 عاما: "بدأت قصة هذا الاحتفال في الولايات المتحدة عندما لعبنا مع تشيلسي. حينها أحرزت هدفا وقمت بهذه الحركة ثم صرخت، الجماهير أحبت الاحتفال، وعندما قابلتها بعد ذلك، قمت بتكرار احتفالي، لذلك قررت القيام بذلك بشكل دائم"، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

يشار إلى أن رونالدو، الذي يدافع حالياً عن ألوان نادي يوفنتوس الإيطالي، كان يحمل في العام 2013 قميص نادي ريال مدريد الإسباني.