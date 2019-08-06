زيدان وقضاياه الأربع مع الريال

المصدر: البيان الالكتروني

يسعى زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، خلال الأسبوع الجاري، لحسم كل الأمور الخاصة بسوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الحصول على تشكيلته كاملة وتحديد التشكيلة التي سيلعب بها في منافسات الموسم الجديد 2019-20.

موقع "آس" نقل عن صحيفة "ماركا" الإسبانية قولها إن هناك أربع قضايا يطالب المدير الفني الفرنسي إدارة النادي الملكي بالانتهاء منها على الفور من أجل الحصول على تشكيلته كاملة قبل انطلاق الموسم في منتصف شهر أغسطس الجاري.

وذكرت الصحيفة المدريدية الشهيرة أن القضية الأولى هي قضية اللاعب بول بوغبا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي يُعتبر الهدف الأول لزيدان من أجل تدعيم خط وسط الفريق في السنوات القادمة.

لكن إدارة ريال مدريد تريد أن يُخفِّض مانشستر يونايتد من القيمة المطلوبة إلى أقل من 120 مليون يورو، وإلا لن يتحرك النادي للتعاقد معه، وهو ما يجعل الأمر صعبًا جدًا خاصة بعد تصريحات أولي سولشاير المدير الفني للفريق بتأكيده بقاء اللاعب.

وظهرت إدارة يونايتد هادئة للغاية أمام ما يوصف بادعاء بوغبا إصابته في الظهر حتى لا يسافر مع الفريق إلى كارديف، وسيظل إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي متمسكًا ببقاء لاعبه للمشاركة مع الفريق في الموسم المقبل.

ويعلم ريال مدريد صعوبة الأمر، حيث يحتاج مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع الثنائي برونو فيرنانديز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قبل يومين فقط من نهاية الميركاتو في إنجلترا من أجل السماح لبوغبا بالرحيل إلى ريال مدريد، وإذا لم يحدث ذلك فلن يحصل الميرينغي على الفرنسي صاحب الـ26 عامًا.

القضية الثانية، تخص اللاعب دوني فان دي بيك لاعب خط وسط ونجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، والذي أشارت التقارير الصحفية إلى اتفاق ريال مدريد على كل شيء يخص الصفقة سواء مع اللاعب أو مع إدارة أياكس نفسه، لكن يبقى فقط تحديد الموعد الذي سيسافر به اللاعب إلى مدريد من أجل الخضوع للفحص الطبي والإعلان الرسمي عن الظفر بخدمات أحد أفضل لاعبي الوسط في أوروبا في الفترة الحالية.

لم يرغب زيدان في التعاقد مع فان دي بيك، حيث يرى أمامه بوغبا فقط لتدعيم الوسط، لكن فلورنتينو بيريز رئيس الريال قرر التحرك عكس رغبة زيدان لضم صاحب الـ23 عامًا في ظل الصعوبات المفروضة على صفقة بوغبا.

أما الأمر الثالث فهو مرتبط بأول اللاعبين المطلوب رحيلهم عن ريال مدريد وهو الجناح غاريث بيل، حيث يرغب النادي الملكي في التخلص من خدماته لأحد أندية الدوري الإنجليزي قبل إغلاق الميركاتو الخاص بهم يوم 7 من شهر أغسطس.

ويعلم ريال مدريد مدى صعوبة التخلص من اللاعب الدولي الويلزي الذي -على عكس بوغبا- لم يقدم هو ووكيله أي تسهيلات من أجل الخروج، ولا يُمكن سوى لمانشستر يونايتد أو توتنهام هوتسبير حسم هذا الأمر وضم اللاعب.

في ريال مدريد يأملون أن يتم إقحام بيل في صفقة بوغبا، أما في توتنهام فهم على استعداد للحصول على خدمات اللاعب، لكنهم يرغبون من صاحب ال ـ29 عامًا تخفيض راتبه السنوي والمُقدر بـ17 مليون يورو.

وأخيرًا يبقى خاميس رودريغيز صانع ألعاب ونجم ريال مدريد قضية أُخرى، خاصة وأن زيدان لا يرغب في الإبقاء عليه داخل ملعب سانتياغو برنابيو، رغم وجود قابلية عند بيريز في الاستعانة به داخل تشكيلة الفريق في الموسم المقبل.

خاميس لديه اهتمام كبير من عدة أندية أوروبية، ويبقى فقط حسم أمر الصفقات الجديدة من أجل حسم مستقبله إما بالرحيل أو البقاء، فهو مطلوب بقوة في أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، نابولي الإيطالي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.