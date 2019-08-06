الإنجليزي ماغواير أغلى مدافع في العالم

المصدر: لندن - ا ف ب

جعل مانشستر يونايتد من الدولي الإنجليزي هاري ماغواير أغلى مدافع في العالم، بإعلانه أمس التعاقد معه من ليستر سيتي، في صفقة قدرت وسائل الإعلام قيمتها 80 مليون جنيه استرليني. وبانضمامه الى الفريق الذي حل سادساً في ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، بات ماغواير «26 عاماً» المدافع الأغلى في تاريخ اللعبة، متفوقاً على أفضل لاعب في البريمرليغ لموسم 2018-2019، الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي كلف ليفربول 75 مليون جنيه في يناير 2018، عندما تعاقد معه من ساوثمبتون الإنجليزي.

كما أن يونايتد حطم للمرة الثانية الرقم القياسي لانتقال لاعب بين ناديين إنجليزيين، بعدما كان قد دفع 75 مليون جنيه في صيف 2017 للتعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من إيفرتون، والذي يبدي إنتر ميلان الإيطالي رغبته في التعاقد معه هذا الصيف.