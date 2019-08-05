ليفربول يتعاقد مع الحارس أدريان بعد رحيل مينيوليه

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المنصرم، تعاقده "الإثنين" مع حارس المرمى الإسباني أدريان قادماً من وست هام، بعد ساعات من رحيل البلجيكي سيمون مينيوليه الى نادي بروج.

ولم يحدد وصيف الدوري الانجليزي مدة التعاقد مع أدريان "32 عاما" الذي انتقل اليه بموجب عقد حر، على أن يحل بدلا من مينيوليه "31 عاما" بين الخشبات الثلاث كبديل للحارس الأساسي البرازيلي أليسون بيكر.

وصرح أدريان للموقع الالكتروني لليفربول "أنا طموح جداً، جئت إلى هنا لمحاولة الفوز بكل شيء، من أجل أن أدفع "ألي" "أليسون" منذ الدقيقة الأولى "إلى المنافسة"، وكي نكون أفضل".

وتابع "أمامنا الكثير من المسابقات، وسنحاول أن نصارع للفوز بها أتطلع لخوض مباراتي الاولى في أنفيلد والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".

من جهته، اعتبر مدرب فريق "الحمر" الألماني يورغن كلوب أن الصفقة هي "الحل الأنسب بالنسبة لنا، نستبدل الموهبة والخبرة بأمر مماثل".

وحرر فريق الـ "هامرز" حارس مرماه نهاية الموسم الماضي بعدما خاض معه 150 مباراة منذ عام 2013 حين انضم إليه من ريال بيتيس الإسباني.

وأتى اعلان انضمام أدريان إلى ليفربول، بعد ساعات من تأكيد بروج البلجيكي التعاقد مع مواطنه مينيوليه لخمسة اعوام.