برشلونة يعلن إصابة ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة خلال التدريبات، وهو ما سيحرمه من مرافقة الفريق في جولته إلى الولايات المتحدة.

وأوضح برشلونة أن ميسي تعرض لإصابة في الساق اليمنى خلال التدريبات وهو ما فرض ضرورة خضوعه للفحص الطبي، وقد يغيب عن صفوف الفريق الكتالوني في بداية الموسم الجديد.

وذكر النادي "ميسي سيبقى في برشلونة ولن يسافر مع الفريق في جولة الولايات المتحدة، وسيجرى تقييم حالته للتعرف على موعد عودته."

ويغيب ميسي بذلك عن برشلونة في مباراتيه الوديتين المقررتين أمام نابولي الإيطالي في الولايات المتحدة في يومي السابع والعاشر من أغسطس الجاري، وسيسعى لاستعادة جاهزيته أملا في المشاركة ببداية الموسم الجديد للدوري الإسباني.

ويستهل برشلونة مشواره في الموسم الجديد للدوري بمواجهة أتلتيك بيلباو في 16 أغسطس الجاري.