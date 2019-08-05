صلاح يتضامن مع أسر ضحايا انفجار معهد الأورام بمصر

المصدر: البيان الالكتروني

تضامن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر مع أسر قتلى ومصابي الحادث المأساوي، الذي شهدته القاهرة في الساعات الأولى من صباح الاثنين وراح ضحيته 19 شخصا على الأقل فيما أصيب نحو 30، في انفجار وقع بشارع كورنيش النيل في منطقة السيدة زينب، أمام معهد الأورام وسط القاهرة..

وقال صلاح في تغريدة عبر "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".

ذكرت وزارة الصحة المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 30 في انفجار وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة.

وقالت خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على صفحته على فيسبوك "هناك ثلاث إلى أربع حالات حرجة موجودين بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وتنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة إلى وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم".

وقال مصدر أمني "أثناء سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد ثلاث سيارات، الأمر الذي أدى لانفجار نتيجة الاصطدام، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق "أمر بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفيه وقوع الحادث".