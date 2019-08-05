المنشّطات تمنع محرز من خوض مباراة ليفربول

المصدر: البيان الالكتروني

أرجعت جريدة "الهداف" الجزائرية غياب الدولي الجزائري رياض محرز عن لقاء ناديه مانشستر سيتي أمام ليفربول على ملعب "ويمبلي" الأحد، في كأس الدرع الخيرية، إلى المنشطات.

وقالت الهداف: خُيل في بادئ الأمر أن السبب ابعاد محزر عن تشكيل السيتي راجع إلى قرار فني بحت، على اعتبار أن الدولي الجزائري عائد إلى التدريبات قبل يومين فقط، غير إن المدرب جوسيب غوارديولا فاجأ الجميع بكشفه عن السبب الحقيقي وراء عدم حضور محرز ضمن قائمة 18، والذي كان إجراء احترازيا فقط، لما قال "بيب" في الندوة الصحفية عقب النهاية: "رياض تناول بعض الأدوية ولا نعرف ماذا كان يتناوله، وبالتالي لقد كانت مخاطرة أن نقحمه بسبب مراقبة المنشطات، لأن الأطباء لم يعرفوا ماذا كان في الدواء، لهذا السبب لم يلعب".