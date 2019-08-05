«السماوي».. قمر 14 في ليلة الدرع الخيرية

المصدر: لندن - وكالات

توج مانشستر سيتي، بطل الدوري والكأس، بطلاً لدرع المجتمع الإنجليزية «الدرع الخيرية» التي تقام تقليدياً قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي على ملعب «ويمبلي» في لندن، وتقدم رحيم سترلينغ لمانشستر سيتي في الدقيقة 12 وتعادل جويل ماتيب لفريق ليفربول في الدقيقة 77، واحتفل نجوم «السماوي» بالدرع الذين حلقوا بها عالياً، واستحق الفريق لقب «قمر 14» بعد مواصلته تحقيق البطولات الإنجليزية، إذ سبق له التتويج بالثلاثية المحلية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الدوري الإنجليزي، فيما حل ليفربول وصيفاً لبطل الدوري الإنجليزي، وتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

شهدت ركلات الترجيح تسجيل كل من إلكاي جويندوجان وبرناردو سيلفا وفيليب فودين وأليكسندر زينتشينكو وجابرييل خيسوس، لمانشستر سيتي فيما سجل لليفربول كل من شيردان شاكيري وآدم لالانا وأليكس تشامبرلين ومحمد صلاح، وأهدر جيورجينيو فينالدوم.

يذكر أن اللقب هو السادس لمانشستر سيتي في هذه البطولة، فيما توج ليفربول باللقب في 15 مرة سابقة كان آخرها في 2006.

وعادة ما تجمع مباراة درع الاتحاد بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن نظراً لتتويج سيتي بكلا اللقبين، يخوض ليفربول المباراة باعتباره وصيف بطل الدوري.

ويستهل مانشستر سيتي مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة مضيفه ويستهام السبت المقبل، فيما يقص ليفربول شريط افتتاح مباريات الدوري يوم الجمعة المقبل بمواجهة ضيفه نوريتش سيتي.