شاهد.. ميلان يضم رسمياً الجزائري إسماعيل بن ناصر

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي اليوم في بيان تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر (21 عاما) لمدة خمس سنوات، وذلك مقابل نحو 16 مليون يورو.

وجاء في بيان النادي اللومباردي: "يعلن نادي ميلان التعاقد مع اللعب إسماعيل بن ناصر من إمبولي. انتقل لاعب الوسط الجزائري بشكل نهائي إلى النادي بعقد لخمس سنوات".

ولعب بن ناصر مع منتخب فرنسا تحت 19 سنة قبل أن يقرر الدفاع عن ألوان منتخب الجزائر الذي أحرز في صفوفه كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي في مصر، وتم منحه جائزة أفضل لاعب في هذه البطولة.

وكان بن ناصر قد انتقل إلى إمبولي صيف العام 2017 قادما من أرسنال الإنجليزي حيث أمضى موسمين (2015-2017).