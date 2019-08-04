لاعب واحد يسهل انتقال نيمار إلى برشلونة

المصدر: البيان الالكتروني

يواصل نادي برشلونة الإسباني العمل جاهدًا لإعادة البرازيلي نيمار إلى "كامب نو" بعد عامين من الرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 200 مليون جنيه إسترليني.

البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً يريد أن يعود مرة أخرى إلى كامب نو بعد أن فشل في تحقيق أحلامه في ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

برشلونة يريد أن ينهي الصفقة من خلال وضع لاعب في صفقة تبادلية لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، فالنادي الكتالوني عُرض عليه فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

لكن بحسب صحيفة "آس" الاسبانية أن النادي الباريسي لا يريد اللاعبين وكذلك الثنائي صامويل أومتيتي، ومالكوم، والأخير رحل إلى زينت الروسي.

ما يريده باريس سان جيرمان، هو إيفان راكيتيتش، قبل عام وبعد فترة وجيزة من تألقه في كرواتيا في كأس العالم بروسيا كان النادي الفرنسي يريد أن يضمه إلى حديقة الأمراء.

لكن برشلونة في حينها رد بأن اللاعب ليس للبيع حيث كان في خطط إرنستو فالفيردي، الأمر تغير الآن فبعد ضم فرينكي دي يونج من أياكس يمكن للبلوجرانا التخلي عن الكرواتي صاحب الـ 31 عامًا.

ويقول تقرير "آس" أن باريس سيطلبون التوقيع مع راكيتيتش كجزء من انتقال نيمار، وقد يكون حل في إنهاء الصفقة حديث العالم منذ بداية الميركاتو الصيفي.

راكيتيتش لم يبد رغبته في الرحيل، بل العكس في مايو الماضي حينما ارتبط اسمه بالرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي أو إنتر الإيطالي أصر على أنه وعائلته سعداء في برشلونة.