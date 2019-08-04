برشلونة يعلن رابع صفقاته للموسم الجديد

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي برشلونة الاسباني تعاقده الأحد مع الظهير الأيسر جونيور فيربو من نادي ريال بيتيس في عقد لخمس سنوات.

وأصدر النادي الكاتالوني بيانا جاء فيه "توصل ناديا برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب جونيور فيربو مقابل 18 مليون يورو.

سيوقع اللاعب عقدا للسنوات الخمس القادمة حتى 30 يونيو 2024 مع بند جزائي يبلغ 200 مليون يورو".

واضاف "يعتبر جونيرو فيربو بعمر الثانية والعشرين أحد أفضل من شغل مركز الظهير الأيسر في مختلف أنحاء أوروبا".

ولد جونيور فيربو في جمهورية الدومينيكان ونشأ في فرق الفئات العمرية في بيتيس وهو يحمل بالتالي الجنسية الإسبانية أيضا ويدافع حاليا عن الوان منتخب إسبانيا تحت 21 عاما الذي توج مؤخرا بطلا لأوروبا.

وبات فيربو رابع لاعب ينضم إلى صفوف الفريق الكاتالوني هذا الموسم بعد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان وصانع الألعاب الهولندي فرانكي دي يونغ والحارس البرازيلي نيتو.