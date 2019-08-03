عقوبة قاسية على ميسي.. الايقاف وغرامة 50 ألف دولار

المصدر: وكالات

قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار.

وأكد اتحاد أميركا الجنوبية في بيان رسمي بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية رفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر.

وكان ميسي تعرض للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة أمام تشيلي وهو ما جعله ينفجر غاضبا، ليتهم مسؤولي الاتحاد بالفساد ويصرح:"يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف (البرازيل)، الفساد والحكام يمنعون الناس من الاستمتاع بكرة القدم وهم يدمرونها، لم أتواجد لحظة تتويجنا بالميدالية حتى لا أشارك في هذا الفساد".

ويمكن للاتحاد الأرجنتيني الاستئناف على قرار إيقاف ميسي خلال الـ 7 أيام المقبلة، وفقا للبيان الرسمي الذي نشره اتحاد أمريكا الجنوبية.