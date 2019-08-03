فرابار أول امرأة تدير كأس السوبر الأوروبية

المصدر: باريس - ا ف ب

دخلت الفرنسية ستيفاني فرابار التاريخ كأول امرأة تقود مباراة في مسابقة أوروبية كبرى للرجال، بعدما عينها الاتحاد القاري لكرة القدم من أجل قيادة مباراة كأس السوبر المقررة 14 الجاري بين ليفربول بطل دوري الأبطال، وتشلسي، بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، وحظيت فرابار في 2014 بشرف أن تكون أول امرأة تقود مباريات الدوري الفرنسي للرجال للدرجة الثانية، وكانت أول امرأة تقود لقاء للرجال في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال مباراة بين أميان وستراسبورغ (صفر-صفر)، ثم تلتها مباراة ثانية بين نيس ونانت (1-1) في مايو.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن فرابار «35 عاماً»حصلت في يوليو على شرف تحكيم المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا في ليون «فرنسا». كما أدارت مباراة نصف نهائي كأس أوروبا للسيدات عام 2017 بين هولندا المضيفة وإنجلترا، إضافة إلى نهائي كأس أوروبا عام 2012 للسيدات لدون 19 عاماً في تركيا أيضاً.

وكشف الاتحاد الأوروبي أن الفرنسية مانويلا نيكولوزي والإيرلندية ميشيل أونيل ستكونان الحكمين المساعدين لفرابار، كما كانت الحال في نهائي كأس العالم للسيدات الذي حسمته الولايات المتحدة على حساب هولندا 2-صفر واحتفظت باللقب.