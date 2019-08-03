مالكوم إلى زينيت مقابل 40 مليون يورو

المصدر: برشلونة - أ ف ب

انتقل جناح برشلونة، البرازيلي مالكوم إلى صفوف زينيت سان بطرسبرغ الروسي مقابل 40 مليون يورو. وقال النادي الكاتالوني: «توصل برشلونة وزينيت إلى اتفاق يقضي بانتقال مالكوم فيليبي سيلفا دي أوليفيرا، وسيدفع النادي الروسي 40 مليون يورو لبرشلونة».

وكان مالكوم «22 عاماً» انضم إلى صفوف برشلونة صيف عام 2018 قادماً من بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو بعقد لخمس سنوات، لكنه لم يفرض نفسه أساسياً في صفوف الفريق الإسباني وخاض في صفوفه 24 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 4 أهداف وحقق تمريرتين حاسمتين. ويحاول برشلونة التخلص من لاعبين عدة من أجل استعادة خدمات البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان.