تركي آل الشيخ يشتري نادي ألميريا الإسباني

المصدر: الرياض - أ ف ب

اشترى المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية نادي ألميريا الإسباني الذي ينافس في الدرجة الثانية، وغرد المستشار تركي آل الشيخ في حسابه على موقع تويتر مع صورة يرتدي فيها قميص النادي الأحمر والأبيض «مغامرة جديدة ادعو لي».

وأشارت تقارير صحافية إلى أن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو إضافة إلى سبعة ملايين لتسوية ديون النادي. ونشر النادي فيديو لآل الشيخ يغادر مقر النادي وحوله بعض الصحافيين، وصورة له مع المدير العام الجديد، المصري محمد العاصي.

وكان آل الشيخ نشر صورة له مع البرتغالي بيدرو الذي قاد التعاون السعودي إلى المركز الثالث بالدوري وعلق عليها «نقاش عن مشروع قريب»، ليكون بيدرو مرشحاً لخلافة المدرب أوسكار .