«الآسيوي» يوقف 4 لاعبين مدى الحياة

المصدر: كوالالمبور - د ب أ

واصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتباع سياسة عدم التساهل على الإطلاق مع أي محاولات للتلاعب بنتائج المباريات، وأعلن أمس قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد بإيقاف 4 لاعبين مدى الحياة بسبب تورطهم في التلاعب.

وأوضح الاتحاد أن اللجنة قررت إيقاف كورسانبيك شيراتوف وفلاديمير فيريفكين وايلياز عالموف وعبدالعزيز محكموف، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب مخالفة لائحة الانضباط والأخلاق.

وتوصلت اللجنة إلى أن شيراتوف، من قرغيزستان، تـورط في التآمر للتلاعب بنتيجة مباراة لنادي دوردوي، من قيرغيزستان، في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2017، وتم اعتبار فيريفكين وعالموف، من قرغيزستان، مذنبين في التآمر للتلاعب بنتيجة مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي 2017 و2018.