الإنجليزي ماغواير في طريقه لأن يصبح أغلى مدافع بالعالم

المصدر: أ ف ب

سيصبح الانجليزي هاري ماغواير أغلى مدافع في العالم بحسب وسائل الإعلام البريطانية الجمعة، التي أشارت إلى موافقة فريقه ليستر سيتي التخلي عنه لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه استرليني (نحو 97 مليون دولار أميركي).

وسيخضع المدافع الذي خاض 20 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا لفحص طبي روتيني في نهاية الأسبوع الحالي، قبل أن يصبح انتقاله رسميا بحسب شبكتي "بي بي سي" و"سكاي".

وبحال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماغواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من أياكس امستردام إلى يوفنتوس الإيطالي (75 مليون يورو زائد 10,5 مليون مكافآت) وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثمبتون الانجليزي الى مواطنه ليفربول (75 مليون يورو في يناير 2018).

وسيصبح ماغواير ثالث لاعب يستقدمه يونايتد الصيف الحالي بعد الظهير آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس والجناح الويلزي دانيال جايمس من سوانسي.

وخاض ماغواير (26 عاما و1,94 م) 69 مباراة في الدوري مع ليستر منذ انضمامه من هال سيتي في 2017، ووقع عقدا مع ليستر لخمسة أعوام في سبتمبر الماضي. ويسعى يونايتد أيضا لضم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس في صفقة تبادلية ستشهد انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو في الاتجاه المعاكس.