أول سيدة تدخل التاريخ بتحكيم السوبر الأوروبي

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم "الجمعة" عن تعيين الفرنسية ستيفاني فوبارت حكماً للقاء فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في كأس السوبر الأوروبي.

لتصبح ستيفاني فوبارت البالغة من العمر 35 عاماً، أول إمرأة تقود مباراة على هذا المستوى في بطولة كبرى للرجال في أوروبا عبر التاريخ.

وسبق أن أدارت فرابارت مباراة نهائي كأس العالم للسيدات اخيراً والتي جمعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وفاز المنتخب الأمريكي بهدفين دون مقابل.

كما أدارت مباريات في الدوري الفرنسي بداية من القسم الثاني في عام 2014، وأصبحت أول سيدة تدير مباراة لكرة القدم على مستوى المحترفين والدرجة الأولى للرجال تلك التي جمعت بين أميان وستراسبورغ في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي.

وبدأ التحكيم النسائي على مستوى العالم يتخذ آفاقا جديدة في إدارة مباريات للرجال، على غرار ما حدث في تونس وإسناد مباريات في دوري المحترفين للرجال، للحكم التونسية درصاف القنواط.