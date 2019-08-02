125 سنة سيتي.. مبادرات متنوعة واحتفالية في «الدرع الخيرية»

المصدر: مانشستر - وام

يحتفل نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بمرور 125 عاماً على تأسيسه هذا العام، من خلال مجموعة من المبادرات على مدار الأشهر المقبلة، وجاءت البداية مؤخراً بالكشف عن قميص «كلاسيكي»، يجسد عراقة وأصالة وتاريخ النادي، وطغى اللون الأزرق السماوي المفضل والمعتاد لدى عشاق الفريق، على تصميم القميص، مع تنويعات باللون الأبيض، كما كُتب رقم 125 تحت شعار النادي، ليدل على إتمام العام 125 منذ تأسيسه عام 1894، وسيظهر مانشستر سيتي بقميصه الكلاسيكي الاحتفالي في مباراة ليفربول، بعد غد، في كأس الدرع الخيرية على ملعب «ويمبلي»، بأولى مباريات الموسم الجديد.

ولا يحمل القميص أي إعلانات للرعاة، حيث وضع شعار النادي فقط، وتشارك «الاتحاد للطيران» الراعي الرئيس لنادي مانشستر سيتي في هذه الاحتفالات، وتقديم الدعم لكافة المبادرات الإعلامية والتجارية والمجتمعية المرتبطة بالنادي.

صوتت جماهير السيتي من مختلف أنحاء العالم، لاختيار القميص التذكاري الخاص، والمستوحاة من ألوان النادي الأصلية مع الشعار الدائري، وتتوسطه سفينة ذهبية اللون، ترمز إلى عراقة مدينة مانشستر، وتتوسط عام تأسيس النادي على الجانبين، ليكون أهم معلَم يستهله النادي هذا الموسم، واحتكر «سيتي» كافة البطولات في إنجلترا الموسم الماضي، حيث توج بالدرع الخيرية، وكأس كاراباو، وكأس الاتحاد، والدوري الإنجليزي .

ويتم إصدار نسخ محدودة من القمصان الكلاسيكية الأصلية بعدد 1894 فقط، ليعكس هذا الرقم سنة تأسيس النادي

وقال عمر برادة المدير التنفيذي للعمليات في مانشستر سيتي: يسعدنا وجود الاتحاد للطيران في فعاليات الذكرى الـ 125 للنادي، وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران: «الموسم المقبل سيكون استثنائياً، خصوصاً أنه موسم الذكرى السنوية الـ 125 للنادي الإنجليزي العريق، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه الاحتفالات التاريخية».