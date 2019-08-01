أرسنال يضم النجم العاجي بيبي في صفقة قياسية

المصدر: أ ف ب

جعل أرسنال الإنجليزي من المهاجم الدولي العاجي نيكولا بيبي أغلى لاعب في تاريخه والأغلى إفريقيا أيضاً، وذلك بضمه من ليل الفرنسي في صفقة قدرتها مصادر مقربة من الملف بثمانين مليون يورو دون احتساب الحوافز والمكافآت.

وكتب أرسنال في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي دون أن يحدد مدة التعاقد مع العاجي "بيبي هنا. أصبح نيكولا صاحب أغلى صفقة في تاريخنا بعد الانضمام الينا من نادي الدوري الفرنسي ليل"، كاشفا بأن "العاجي الدولي البالغ 24 عاما أكمل اليوم المعاملات المرتبطة بانتقاله. سيرتدي القميص رقم 19".

ويأتي التعاقد مع بيبي بعد أن تألق الموسم الماضي في صفوف ليل بتسجيله 22 هدفاً مع 11 تمريرة حاسمة في الدوري الفرنسي، ووحده الى جانب نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي "36 هدفاً و13 تمريرة حاسمة" سجلا أكثر من 20 هدفا و10 تمريرات حاسمة في البطولات المحلية الخمس الكبرى.

وأصبح العاجي بهذه الصفقة القياسية أغلى لاعب إفريقي بعد أن فضل أرسنال على الانتقال الى نابولي الإيطالي الذي كان يرغب أيضا بالحصول على خدماته، على غرار الفريق الإنكليزي الآخر مانشستر يونايتد وباريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي.

وتفوق بيبي الذي دافع عن ألوان ليل منذ 2017 بعد انضمامه اليه من أنجيه، على الكونغولي سيدريك باكامبو الذي كلف بكين غوان الصيني أكثر من 65 مليون جنيه استرليني لضمه من فياريال الإسباني عام 2018.

وأشاد المدرب الإسباني لأرسنال أوناي إيمري بالمهاجم العاجي الذي أزاح الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ عن رأس لائحة أغلى اللاعبين في تاريخ النادي اللندني (كلف الأخير 56 مليون جنيه استرليني للانتقال اليه من دورتموند الألماني في يناير 2018)، قائلاً "نيكولا جناح رفيع المستوى وموهوب، كان مطلوبا من قبل العديد من أفضل الفرق في أوروبا".